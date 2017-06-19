В Вязниках мужчина забил стулом сожительницу, заночевавшую у экс-мужа

18 марта ревнивый житель Вязников руками и стулом до смерти забил сожительницу, которая провела ночь у бывшего супруга. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.

По информации правоохранителей, 35-летний мужчина более года прожил с 31-летней женщиной, воспитывающей ребенка 7 лет. Он работал водителем-экспедитором частного предприятия из Иваново, пытался в достатке содержать свою гражданскую семью и планировал построить крепкие взаимоотношения.

В связи с длительными командировками, подозреваемый опасался неверности и регулярно пытался проверять возлюбленную и сдерживать её тягу к алкоголю. Неделю назад женщина сообщила ему, что вместе с ребенком направилась в областную больницу. Для подтверждения обвиняемый попросил прислать фотографию из лечебного заведения, однако партнерша отказалась прислать доказательство и оправдалась отсутствием интернет соединения. А в воскресенье за совместным ужином пострадавшая призналась, что не посещала больницу, а заночевала у своего экс-мужа без каких-либо сексуальных контактов.

Эта информация разгневала подозреваемого и толкнула его на жестокое избиение собеседницы. После кулаков в ход пошел стул. От полученных повреждений головы женщина вскоре погибла. На следующий день предполагаемый преступник заметил гибель своей любимой и сдался полиции с повинной в убийстве по неосторожности. Его арестовали в рамках уголовного дела, а ребенка передали бабушке.