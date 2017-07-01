В Бурятии три женщины 8 часов пытали 19-летнюю девушку из-за драки в кафе

В Бурятии три женщины на протяжении 8 часов удерживали 19-летнюю девушку в квартире и издевались над ней. Это произошло из-за того, что девушка укусила дочь одной из истязательниц.

Как стало известно, в период с 25 января прошлого года в кафе в Кяхте между двумя посетительницами произошел конфликт, который перерос в драку. В ходе драки девушка укусила свою оппонентку за щеку и той пришлось обратиться в больницу за помощью. На следующий день мать пострадавшей в кафе девушки вместе со своими двумя знакомыми разыскала обидчицу дочери.

19-летнюю девушку в течение 8 часов держали взаперти и избивали, таскали за волосы, тушили о нее окурки и пытались задушить полиэтиленовым пакетом.

Полиция узнала о произошедшем и задержала троих подозреваемых, которыми оказались женщины 40, 44 и 18 лет. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, истязательницы только частично признали свою вину. В настоящий момент ведется проверка, почему ее инициировали только спустя год, не сообщается.