Житель Челябинской области возвращал экс-жену, приковав наручниками в лесу

В Челябинской области мужчина пытался вернуть расположение экс-супруги при помощи наручников, угроз и удушения. Об этом рассказали в региональном СУ СК.

По данным ведомства, в 2016 году уралец из села Еткуль заманил бывшую жену к себе в машину неким важным разговором и увез её в лес. В тихом безлюдном месте он приковал женщину наручниками к деталям автомобиля и начал требовать возобновления отношений. Чтобы убедить возлюбленную в серьёзности своих намерений, подозреваемый угрожал расправиться с ней ножом и некой жидкостью, которую выдавал за кислоту. Согласия он смог добиться лишь тогда, когда начал душить пострадавшую буксировочным тросом - испугавшись за свою жизнь женщина приняла предложенные условия.

По возвращению в село жертва истязаний не заявила на бывшего супруга в полицию, а просто решила скрываться от него. Однако бдительные правоохранителя заметили следы избиения, когда она пришла в участок по другому поводу. Была назначена экспертиза и составлен отчет. А вот заявление жительница Еткуля подала в 2018 году после того, как подозреваемый напал на её мать с угрозой убийства. В январе мужчину арестовали, однако он не согласился признать вину. В настоящее время его обвиняют в незаконном лишении свободы и угрозах.