В Швейцарии тренер по футболу изнасиловал ученика на глазах у родных и сжег улики

В Швейцарии тренера по футболу обвинили в изнасиловании подростка перед его родственниками, убийстве свидетелей и поджоге для сокрытия улик. Об этом пишет издание Mirror.

По информации правоохранителей, мужчина по имени Томас жил рядом с домом своей жертвы. Некоторое время он следил за ним, его домочадцами и тщательно готовил преступление. В один день, когда глава семейства уехал на работу, тренер собрал в рюкзак перчатки, наручники, нож, клейкую ленту, застежки-фиксаторы, зажигалку, интимные игрушки и повязки для рта. Внутри Томас применил силу и связал 13-летнего ученика, а также 19-летнего брата вместе с его подружкой. Потом он принудил мать школьника снять ему наличные и сам отвез её к банкомату.

После возвращения план подозреваемого перешел в самую жестокую фазу. Он изнасиловал несовершеннолетнего перед его родственниками. Затем Томас ножом перерезал шеи всем присутствующим. Доказательства своего преступления злоумышленник решил скрыть в огне и поджег здание вместе с трупами. Пока дом пылал, тренер отправился домой, чтобы погулять с матерью и собакой. Вечером он отправился поужинать с коллегами в местном ресторане.

Однако полиция вышла на след предполагаемого убийцы и задержала его. Правоохранители установили, что с 2011 года обвиняемый скачал массу видео и фотоматериалов с изображением детской порнографии. Выяснилось также, что Томас сфальсифицировал документы о собственном образовании. В связи со всем вышеперечисленным прокурор добивается для него пожизненного лишения свободы.