Житель Коврово похитил беременную 14-летнюю воспитанницу интерната

13 марта житель Коврово похитил 14-летнюю беременную девушку, учащуюся в коррекционном интернате. Об этом уведомила пресс-служба СК Владимирской области.

По информации правоохранителей, 33-летний мужчина познакомился с девочкой-подростком, имеющей особенности развития. Спустя некоторое время они по обоюдному согласию вступили в сексуальную связь. Месяц назад медики диагностировали беременность сроком 8-9 недель и поместили воспитанницу интерната на учет в больницу.

В минувший вторник злоумышленник попал в квартиру к предполагаемой жертве, насильно затащил её в автомобиль и увез в жилище своего товарища. Затем он удерживал пострадавшую более 12 часов в напряженной обстановке, желая добиться полового контакта ещё раз. Со временем похищенная получила доступ к телефону и рассказала о происшедшем своим родственникам. Позднее полицейские отыскали девушку и задержали подозреваемого в похищении беременной. Мужчину арестовали, а потерпевшую по ходатайству поместили под контроль профилактических органов.