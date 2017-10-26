Брянец убил студентку, родителей и знакомого из-за спиртного

В Брянской области местного жителя подозревают в жестоком убийстве студентки, собственных родителей и товарища из-за тяги к алкоголю. Об этом уведомляет пресс-служба областного суда.

Согласно материалам дела, осенью 2016 года подозреваемый отбыл своё прежнее наказание в колонии и ехал в родной регион. По дороге он проехал через Москву, где решил незаконно обогатиться. С этой целью он убил в столице молодую девушку и завладел её документами, банковской карточкой, телефоном и деньгами в размере 19 тысяч рублей.

Вскоре обвиняемый приехал жить к родителям. В какой-то момент родственники осмелились не дать денег на покупку спиртных напитков. Рассерженный отказом сын схватил нож и нанес им серьезные травмы. Позже мужчина отнял жизнь у своего знакомого, который отказался пить вместе с ним. Теперь судьбу предполагаемого рецидивиста вновь будет решать судья.