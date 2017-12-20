В Воронеже 20-летний парень изнасиловал девочек 6 и 7 лет

20-летнего парня из Воронежа судят за предполагаемое сексуальное насилие над двумя малолетними девочками - 6 и 7 лет. Так пишет пресс-служба регионального Следственного комитета.

По информации правоохранителей, подозреваемый согласился помочь товарищу сделать ремонт в его квартире. Во время работ хозяин жилья отправился в магазин, докупить строительных материалов, и оставил рабочего наедине с шестилетней дочерью и её на год старшей подружкой.

Оставшись без присмотра, обвиняемый употребил алкоголь, а захмелев - набросился на детей. Он использовал беспомощность жертв и насильно вступил с ними в сексуальный контакт. Пострадавшие рассказали об этом представителям закона под контролем психолога. Воронежца задержали, а потом и арестовали. Вскоре его могут посадить в колонию на срок от 12 до 20 лет.