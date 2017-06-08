Канадец изнасиловал пьяную 17-летню девушку и снял это на камеру

Житель Канады Дрейтон Дуэйн Престон фотографировал на камеру, как насиловал пьяную 17-летнюю девушку. Как стало известно CNN, парня уже осудили.

Молодой человек вместе с друзьями организовали вечеринку, которую посетила пострадавшая. Несовершеннолетняя гостья захмелела и ушла в свободную комнату, чтобы заняться сексом со своим возлюбленным. В какой-то момент она заснула, а проснувшись - увидела рядом с собой Дрейтона.

Утром после бурной тусовки подозреваемый проник в спальню через окно, сняв сетку от насекомых. Пока девушка находилась в беспомощном состоянии, он несколько раз вступил с ней сексуальный контакт. Параллельно молодой человек делал откровенные фотографии спящей жертвы на её же смартфон, а потом отправил на своё устройство и удалил из памяти.

В процессе изнасилования девушка очнулась, однако из страха расправы скрыла своё пробуждение. Лишь когда Дрейтон Престон покинул помещение, она решилась рассказать друзьям о его поступке. Позднее подружка насильника увидела интимные снимки на его Facebook. Он опубликовал даже видео самого контакта. В итоге дело дошло до суда. На заседании в Калгари Дрейтон Престон признался в сексуальном преступлении и получил приговор в 28 месяцев тюрьмы. После освобождения ему предстоит числиться в реестре секс-преступников ещё 20 лет.