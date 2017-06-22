"Слабо?": житель Архангельской области зарезал собутыльницу после провокации

В Коношском районе Архангельской области мужчина жестоко зарезал оскорблявшую и провоцировавшую собутыльницу. Такова версия регионального СУ СК.

По данным правоохранительного ведомства, подозреваемый и покойная 25 декабря вместе проводили досуг с употреблением алкогольных напитков. Во время беседы 37-летняя женщина попросила своего товарища перевести ей деньги на баланс мобильной связи. Получив отказ, она принялась нелестно отзываться о своём собеседнике.

Рассердившись, мужчина импульсивно взял в руку кухонный нож с намеком на угрозу. В ответ на это жертва заявила, что мужчине не хватит духу навредить ей. В конечном итоге обвиняемый атаковал пострадавшую и не менее 32 раз ударил её ножом, руками и тяжелыми предметами. Множественные травмы привели к смерти собутыльницы. Подследственный сознался в содеянном, что позволило следователям направить дело в суд.