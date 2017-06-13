Житель Иваново зарезал двоюродную сестру за доступ к "Сбербанку онлайн"

15 марта 37-летний мужчина из Иваново, предположительно, зарезал свою двоюродную сестру из-за доступа к его аккаунту в сервисе "Сбербанк онлайн". Об этом рассказала представитель регионального СУ СК Ирина Котова.

По информации правоохранителей, родственница помогла подозреваемому создать учетную запись в электронной системе банка. 47-летняя женщина сохранила себе персональные данные для входа, благодаря чему узнавала сведения о расходе средств и сообщала о них матери вероятного убийцы. Брат узнал об этом и принял решение отомстить. Для этого он заранее приготовил стамеску и нож, а встретив кузину - много раз ударил её своим оружием в разные участки тела.

По словам Ирины Котовой, полиция задержала подозреваемого, который сознался в содеянном. Следственный комитет намерен просить у суда назначения ареста на время следствия.