Житель Тюменской области прострелил из пневмата ногу сожительницы

Жителя Тюменской области подозревают в том, что он прострелил ногу сожительнице из пневматического оружия. Об этом 16 марта уведомила пресс-служба регионального ГУ МВД.

В одну из больниц Ялуторовского района попала женщина со специфической травмой ноги. Согласно инструкции, медики проинформировали о ситуации сотрудников дежурной части МО МВД. Участковый полицейский занялся проверкой обстоятельств и выяснил, что пациентка получила ранение от своего соседа по жилью.

По информации правоохранителя, между двумя сожителями возник конфликт во время совместного употребления алкогольных напитков. Разъяренный 46-летний мужчина схватил пневматический пистолет и выстрелил собеседнице в конечность. После задержания и доставки в участок, подозреваемый сознался в содеянном. В связи с инцидентом полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного нанесения легкой травмы. За подобные действия, согласно УК, судья может посадить в тюрьму на срок до 2 лет.