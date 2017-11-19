В Кемеровской области рецидивист вынес из автовокзала терминал и шоколадки

В Кемеровской области полиция задержала бывшего заключенного, который мог украсть из автовокзала терминал, модем, шоколадки и кофе. Об этом уведомляет пресс-служба регионального ЛУ МВД.

Сотрудница автовокзала в Юрге обратилась в правоохранительные органы по факту ограбления. Камеры сняли неизвестного мужчину, который неоднократно пробирался внутрь киоска и выходил оттуда с украденными вещами. Оказалось, что помимо платежного терминала и сотового модема, злоумышленник стащил 28 плиток шоколада и 40 кофейных пакетиков.

Полицейские на транспорте оперативно выехали к месту преступления и по дороге обнаружили подозреваемого, который пытался покинуть город на попутном транспорте. После проведенной проверки выяснилось, что 31-летний задержанный уроженец Кемерово ехал на родину после отсидки в иркутской колонии. Туда он был помещен после совершения преступления аналогичного характера. Мужчина признался в ограблении и возвратил похищенное. Теперь он является фигурантом уголовного дела по факту кражи.