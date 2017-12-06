Одесский бизнесмен обезглавил отказавшую в сексе любовницу

В Одессе бизнесмена подозревают в убийстве и обезглавливании девушки, которая накануне отказала ему в сексе. Об этом сообщают украинские СМИ.

По предварительной информации, 24-летний предприниматель встречался с 29-летней Анной Ергиевой. Молодые люди переписывались, а в одном из сообщений одесситка ответила отказом на предложение вступить в половую связь.

Вскоре после этого подозреваемый зашел к ней домой для выяснения отношений и убил её выстрелом в голову. Совершив преступление, мужчина захотел скрыть следы преступления, в том числе - пулю. Для этого он отрезал жертве голову и поместил в сумку вместе с различными драгоценностями. Всё это полицейские позже нашли в известных катакомбах, расположенных на Молдаванке.

О произошедшем первыми узнали родители убитой. Потеряв связь с дочерью, спустя несколько дней они пришли в её квартиру, чтобы обнаружить окровавленную комнату и мертвую девушку без головы. Вскоре правоохранители задержали обвиняемого. Во время задержания он пытался отбиться при помощи ножа и этим же оружием нанес себе травмы на руках. В квартире вероятного убийцы полицейские отыскали оружие, из которого был сделан смертельный выстрел. В настоящее время подозреваемый арестован. Он сознался и теперь ожидает суда.