В Хабаровске двое парней убили женщину с особой жестокостью и цинизмом

В Хабаровске двое парней с особым цинизмом и жестокостью убили женщину. Отмечается, что они задушили ее шнуром от магнитолы, а затем тело женщины закинули в бочку и залили цементом.

Как стало известно, в Хабаровске на Иртышской улице произошло жестокое убийство. Так, двое 27-летних парней пробрались в квартиру к женщине, избили хозяйку и потребовали у нее деньги. Пострадавшая отдала им карточку и сказала пароль, злоумышленники при помощи приложения перевели средства на свою банковскую карту. После этого они сняли с женщины золотую цепочку, браслет, а также забрали планшет.

Злоумышленники пообещали, что свяжут ей руки и ноги скотчем, после чего спокойно уйдут, однако в последний момент передумали. Они набросили женщине на шею шнур от магнитолы и стали растягивать его, каждый в свою сторону, это продолжалось около 6 минут. Позднее, обнаружив, что их жертва скончалась, преступники забросили ее тело в бочку, а сверху залили цементом. Бочку они спустили в подвал соседнего дома.

О пропаже женщины в полицию сообщила ее подруга. Правоохранителям удалось выйти на след подозреваемых, один из которых успел уехать в другой город. Отмечается, что на суде, пока зачитывали приговор, обвиняемые сидели с ухмылками на лицах, однако когда узнали, что в тюрьме придется провести по 17 лет каждому, заметно "приуныли". Их адвокаты не согласны с приговором суда и намерены оспаривать данное решение.