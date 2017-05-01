В Орле разгневанный мужчина зарезал любимую из-за ее желания работать в праздники

В Орле 44-летний мужчина разозлился и зарезал свою сожительницу, которая решила поработать в праздничные дни. Отмечается, что инцидент произошел в Советском районе Орла во вторник, 6 марта.

Как стало известно, 6 марта мужчина и его возлюбленная распивали спиртные напитки, однако в какой-то момент женщина собиралась пойти спать, ведь 7 марта ей нужно было идти на работу. Мужчина выразил свое недовольство тем, что в праздничные дни итак мало выходных, а его возлюбленная собралась еще и работать. В ответ на это 41-летняя женщина упрекнула сожителя в том, что он не работает и проживает за ее счет, отметив, что ему не на что жаловаться.

Это разозлило мужчину, он схватил нож и нанес им удар в грудь своей возлюбленной. После этого он сам вызвал скорую, однако медики уже не смогли спасти женщину, рана оказалась смертельной. Стоит отметить, что конфликт между сожителями разгорался на глазах матери женщины, однако сам момент нападения она не видела, так как вышла в другую комнату.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, подозреваемый в убийстве задержан, ведется дальнейшее расследование.