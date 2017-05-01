В Кузбасе мужчина зарезал бомжа за место на теплотрассе

В Новокузнецке бездомный мужчина ударил другого бомжа ножом в борьбе за место на теплотрассе. Об этом пишет пресс-служба СК Кемеровской области.

По информации правоохранителей, имевший судимость кемеровчанин 45 лет из-за отсутствия жилья проводил ночи на теплых трубах. Как-то раз он обнаружил, что на облюбованном им месте спит другой человек. Обвиняемый перепутал незнакомца со своим товарищем, попытался разбудить и прогнать его. Однако пострадавший возмутился пробуждением и выразил своё недовольство в очень резкой нецензурной форме.

"Хозяин" точки оскорбился от услышанного и отомстил обидчику ударом ножа в область шеи. Из-за большой силы оружие обломалось у рукояти. С тяжелым повреждением и кровопотерей, раненный мужчина смог дойти до гаражей, расположенных неподалеку, и рассказать местному сторожу имя напавшего, а после этого скончался.

Во время суда обвиняемый признал свою вину, но перед этим утверждал, что покойный пришел к нему уже с ранением и просьбой вызвать "скорую помощь". За убийство суд приговори бездомного к 14 годам тюремного заключения с особым режимом.