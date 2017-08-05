Девушка из Уфы порезала знакомого за домогательства

В Уфе девушка отбилась ножом от домогательств товарища своего супруга. Об инциденте рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

По информации правоохранительных органов, семейная пара пригласила погостить друга мужа. Спустя какое-то время уставший хозяин дома отправился спать в другую комнату. Воспользовавшись уединением, гость начал настойчиво склонять собеседницу к интимной близости.

Оскорбленная девушка начала кричать, чем разбудила отдыхающего избранника. Спросонья муж неправильно понял происходящее и на этом фоне разразился конфликт. Жена в чувствах выбежала из квартиры, а неверный друг направился за ней. В итоге она не выдержала и ударила знакомого ножом.

За тяжкие повреждения против подозреваемой возбудили уголовное дело. Она подтвердила свою причастность к преступлению и сейчас помещена под арест.