В Петербурге 22-летний мужчина взял кредит, чтобы убить бывшую жену

В Санкт-Петербурге 22-летний мужчина взял кредит в банке для того, чтобы убить жену. По некоторым данным, мужчина испытывал личную неприязнь к бывшей жене и хотел получить полную опеку над малолетней дочерью.

Как стало известно, летом 2017 года в полицию обратился знакомый мужчины, который расспрашивал о киллерах и говорил о желании убить бывшую жену. После ему якобы посоветовали "нужного" человека, в роли которого выступил сотрудник полиции. Он несколько раз встретился с "клиентом" и обговорил все детали убийства. Убивать экс-супругу решили при помощи ножа, а в качестве доказательства 22-летний мужчина потребовал у киллера личные вещи жертвы.

Как оказалось, средств, чтобы заплатить за убийство супруги, у мужчины не оказалось, потому он взял кредит в банке, указав причину как "личные нужды". Сразу же после передачи аванса в 40 тысяч рублей правоохранители задержали "нанимателя".

В ходе следствия выяснилось, что жена приняла решение подать на развод и уехала, забрав с собой малолетнюю дочь. После этого брошенный муж начал испытывать ненависть к супруге и решил ее убить, чтобы получить опеку над дочерью. Было возбуждено уголовное дело, материалы которого передали в суд. Суд принял решение отправить мужчину в исправительную колонию строгого режима на 5 лет.