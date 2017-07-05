В Крыму жестоко расправились с семьей из троих человек

Жуткое убийство целой семьи из троих человек произошло в Крыму. На данный момент подозреваемый в совершении преступления задержан полицией.

Согласно сведениям, предоставленным правоохранительными органами, 23 февраля семья Ларьковых из Феодосии на легковом автомобиле покинула место своего постоянного проживания и пропала без вести. Спустя некоторое время полицией было возбуждено уголовное дело по факту исчезновения семьи.

Сегодня стало известно, что подозреваемый в совершении преступления был задержан. Им оказался мужчина, житель города Керч. По его показаниям, автомобиль с семьей (родителей и маленького ребенка) затонул в водоеме недалеко от завода "Залив". Тела погибших с помощью водолазов-спасателей достали с глубины 2,5 метров.

На данный момент сотрудники полиции расследуют все обстоятельства случившегося.