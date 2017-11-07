В Петербурге разоблачили консульство вымышленного королевства

В Санкт-Петербурге правоохранители разоблачили консульство вымышленного "Свободного королевства ASPI" и задержали его организаторов. Так 7 марта объявила Ирина Волк, официальный представитель МВД.

Предполагается, что четверо мужчин организовали продажу документов несуществующей островной страны, якобы, из Карибского моря. Они изготавливали паспорта и водительские права, а затем сбывали их иностранным мигрантам из Азии или стран СНГ. Цена за документы составляла от 15 до 100 тысяч рублей.

По информации полиции, задержанные 35 и 44 лет договаривались с клиентами о сделке и собирали у них деньги. Затем 44-летний горожанин создавал необходимые документы. Возглавлял преступную организацию мужчина 64 лет - он и представлялся консулом.

В время следственных мероприятий у подозреваемых изъяли множество фотографий, печатей, оборудования. Городские СМИ добавляют, что у них также нашли оружие и боеприпасы. В настоящее время против группировки завели уголовное дело о мошенничестве. Лидера на время следствия поместили под домашний арест.