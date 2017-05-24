В Пермском крае мужчина 10 лет насиловал детей

В Пермском крае перед судом ответит мужчина 55 лет, который, предположительно, 10 лет насиловал детей. Об этом 7 марта уведомила пресс-служба СК России.

По информации правоохранительных органов, обвиняемый подвергал насилию несовершеннолетних с 2005 по 2016 год. Он отлавливал своих маленьких жертв в подъездах домов на территории различных населенных пунктов региона. Силой и угрозами подозреваемый склонял их к сексуальным актам.

Всего следователям удалось зафиксировать пять случаев изнасилования. Специалисты протестировали вероятного педофила на предмет психического здоровья. Из результатов экспертизы следует, что у мужчины есть множество половых расстройств, но нет хронических психических заболеваний. Такой диагноз позволяет привлечь подследственного к уголовной ответственности.