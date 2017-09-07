В Нижнем Новгороде мужчина задушил и отрезал голову любовнице во время ссоры

В Нижнем Новгороде мужчина задушил свою любовницу и, чтобы скрыть следы преступления, отрезал ей голову. Теперь ему придется провести 9 лет в колонии строгого режима.

Как стало известно, в августе прошлого года в квартире на улице Панина 38-летний мужчина вместе со своей 41-летней сожительницей распивал спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора, пьяный мужчина в порыве гнева кинулся на возлюбленную и душил, пока она не обмякла.

После этого, стараясь скрыть следы преступления, злоумышленник отрезал любовнице голову, забрал паспорт и скрылся. Голову он выбросил в мусорный контейнер неподалеку от дома, в котором проживала его вторая половина. В сентябре соседи услышали характерный трупный запах и вызвали полицию, которая вскоре обнаружила обезглавленный труп женщины в одной из квартир.

Позднее удалось выйти и на след преступника, его обнаружили в бытовке на стройке, где он трудился. Суд принял решение отправить мужчину в колонию строгого режима на 9 лет, однако приговор пока не вступил в свою законную силу.