В Ростове-на-Дону мужчина с кинжалом напал на прохожих

В Ростове-на-Дону мужчина напал на нескольких прохожих, вооружившись кинжалом. На данный момент злоумышленник задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Сегодня, 6 марта, в Ростове-на-Дону задержали мужчину, который представлял опасность для окружающих людей. Согласно сведениям представителей регионального управления МВД, происшествие имело место на проспекте Стачки. Мужчина, вооружившись кинжалом, нападал на прохожих.

Когда сообщение о происходящем поступило в полицию, в течении нескольких минут мужчину задержали. Подозреваемый смог нанести удар кинжалом одному из прохожих.

Согласно предварительной информации, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.