В Тольятти неуравновешенный внук насмерть забил бабушку

В Тольятти психически неуравновешенный внук, предположительно, насмерть забил родную бабушку. Об этом уведомило ГУ МВД Самарской области.

Пожилую женщину доставили судмедэкспертам из дома на Железнодорожной улице. Согласно результатам вскрытия тела, покойная умерла из-за кровоизлияния в головном мозгу, возникшее после травмы. Правоохранители отправились к месту обнаружения тела.

После проверки сотрудники полиции пришли к выводу, что в смерти женщины виноват её 40-летний внук. Мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Предполагается, что между родственниками возник конфликт. Во время ссоры внук толчком свалил пострадавшую на пол, а затем несколько раз ударил в голову. Избитую бабушку он перенес на кровать. Однако "скорую" подозреваемый вызвал лишь на утро, обнаружив признаки смерти. В связи с подозрениями, региональное СУ Следственного комитета завело уголовное дело.