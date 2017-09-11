В ЮАР изнасиловали женщину

В провинции Мпумаланга женщина ехала на машине в город Машишинг. По дороге она попала в ловушку из-за своего человеколюбия.

Инцидент произошел 26 февраля с 36-летней жительницей Южно-Африканской Республики. По дороге она увидела плачущую девушку, которая была практически раздета и просила помощи. Женщина-водитель проехала мимо, но затем решила вернуться и узнать, чем она сможет помочь пострадавшей девушке. Как оказалось, это была хитроумная ловушка. Как только машина остановилась, из ближайших кустов вышел мужчина в маске и начал угрожать оружием. После этого он приказал жертве отправляться к плотине Инджака. Как только они оказались в пункте назначения, он потребовал остановиться у кустов, где они дожидались товарища преступника. Затем они изнасиловали женщину.

Несчастная жертва пыталась вырваться, но ей стали угрожать расправой. Кроме изнасилования преступники решили отобрать у женщины наличные, телефон и другие ценные вещи.