В Москве продававшая девушку в секс-рабство работала в эскорте

В Москве одна из подозреваемых в сексуальной работорговле работала в эскорт-сервисе. Об этом стало известно Telegram-каналу 112.

Вчера "Версия" сообщала о задержании двух женщин, которые 1 марта пытались за 1,5 миллиона рублей продать свою знакомую неназванному лицу в аэропорту Домодедово. Предполагается, что в дальнейшем молодую девушку 19 лет собирались увезти в другую страну и заставить насильно оказывать услуги сексуального характера. По информации следствия, "товар" и "покупателя" подозреваемые отыскали на просторах закрытых сообществ в одной из социальных сетей. По словам одного из источников, "купить" рабыню согласился полицейский, благодаря чему правоохранители и предотвратили продажу.

В Следственном комитете уведомили, что одну из вероятных работорговок арестовали на два месяца. Её соучастница помещена под домашний арест и начала активно сотрудничать со следствием.