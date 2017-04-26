В Москве две женщины намеревались продать девушку в сексуальное рабство

В Москве две женщины подозреваются в попытке продажи молодой девушки в сексуальное рабство. Об этом рассказали в пресс-службе столичного СК.

По информации сотрудников ведомства, 1 марта две подозреваемые отдали жертву третьим лицам в обмен на 1,5 миллиона рублей. Злоумышленницы обсудили условия сделки с покупателями во время беседы в социальной сети договорились о встрече в здании аэропорта Домодедово. Предполагается, что в дальнейшем девушку планировали увезти за границу и эксплуатировать в сексуальных целях.

Однако сотрудники ГУ уголовного розыска РФ пресекли попытку преступления сразу после передачи денежных средств вероятным работорговцам. Теперь против них завели уголовное дело по факту торговли людьми. Согласно Уголовному кодексу России, за это противоправное деяние задержанные могут сесть за решетку на срок до шести лет. Сейчас следователи ходатайствуют о заключении подозреваемых под стражу на время дальнейшего расследования.