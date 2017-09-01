В Ростовской области угонщик отбился ножом от бдительной пенсионерки, которая пыталась остановить преступление. Об этом 3 марта рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По информации ведомства, 29-летний мужчина проник на территорию частного дома и принялся вскрывать дверь гаража. Выйдя на улицу, 78-летняя владелица заметила злоумышленника и попыталась прогнать его. Однако подозреваемый не отступил, а извлек нож и несколько раз ударил старушку. Нейтрализовав хозяйку, он сел за руль чужого автомобиля ВАЗ-2107 и уехал в неизвестном направлении.

Раненная женщина добралась до здания и поведать сыну о происшествии. Родственник отправил сигнал в полицию и вызвал "скорую помощь". Медики госпитализировали пострадавшую и спасли её жизнь. Немногим позже правоохранители заметили угнанную машину и задержали водителя. Во время проверки выяснилось, что предполагаемый преступник ранее отбывал наказание за множество уголовных правонарушений. Среди прочего, его судили за кражу, угон и нанесение тяжких телесных повреждений. Сейчас против задержанного ведут дело о неправомерном завладении автомобилем без намерения похитить.