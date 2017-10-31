В США россиянке обвинили в попытке убийства с помощью чизкейка

Россиянке Виктории Насыровой прокуратурой штата Нью-Йорк было предъявлено обвинение в покушении на убийство своей знакомой с помощью чизкейка. Подозреваемая предприняла попытку отравить свою жертву.

Согласно предварительной информации следствия, уроженка Российской Федерации Виктория Насырова пригласила к себе домой свою знакомую и угостила ее отравленным чизкейком. Когда проводились следственные действия, удалось установить, что Насырова сама приготовила блюдо и подсыпала в тесто сильнодействующее вещество, феназепам.

Когда потерпевшая очнулась после забытья, обнаружила вокруг себя рассыпанные таблетки. Насырова, видимо, пыталась инсценировать самоубийство, однако жертва, к счастью, выжила и сообщила о случившемся полиции. Вследствие оказалось, что подозреваемая похитила у жертвы личные вещи и все документы.