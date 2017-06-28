В Чувашии мужчина получит срок за изнасилование и убийство пенсионерки‍

Мужчина из Чувашии предстанет перед судом за изнасилование и убийство пенсионерки. Преступление было совершено 17 августа прошлого года.

Представители СУ Следственного комитета РФ в Чувашской Республике сообщили о преступлении, совершенном 52-летним гражданином в населенном пункте Яльчикского района.

Согласно предоставленным следствием данным, подозреваемый мужчина напал на свою пожилую односельчанку возле автобусной остановки и совершил над ней насильственные действия сексуального характера. После того, как жертва перестала сопротивляться, подсудный убил ее, задушив платком.

В Следственном комитете также подчеркивают, что мужчина уже был судим за покушение на изнасилование, однако на этот раз ему грозит более серьезный приговор.