В Италии карабинер подстрелил жену и убил дочерей

28 февраля в Италии 44-летний карабинер из города Чистерна-Ди-Латина подстрелил жену и убил дочерей. Так передает издание Repubblica.

По информации СМИ, Луиджи Капассо уже длительное время жил отдельно от своей семьи. Однако после ночного дежурства в среду он по неизвестным мотивам решил приехать к дому жены - Антониетты Гарджуло. Предполагается, что мужчина подкараулил женщину у гаража и пять раз выстрелил в неё. Отняв ключи, он вошел в квартиру, где всё ещё спали 8-летняя и 12-летняя девочки, и забаррикадировался внутри.

К месту инцидента прибыла полиция. Они вели с Луиджо Капассо переговоры, призывая злоумышленника сдаться и отпустить детей. В здание направляли его мать, однако женщине неожиданно стало плохо. Около 13 часов карабинер перестал отвечать правоохранителям. Через полтора часа силовики прорвались в помещение и обнаружили Луджи Капассо, а также его дочек, мертвыми. По версии следствия, он с самого начала застрелил девочек, а затем ушел из жизни сам.

39-летняя Антониетта Гарджуло была оперативно госпитализирована со сквозными огнестрельными ранениями в области головы, плеча и туловища. Состояние пациентки тяжелое, однако врачи удивлены, что ей вообще удалось сохранить жизнь.