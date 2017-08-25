Грабители под видом полиции ограбили москвича на 1,7 млн рублей

В Москве грабители, прикинувшись полицейскими, ограбили жителя столицы на 1,7 миллиона рублей. Об этом в среду сообщают столичные СМИ со ссылкой на инсайдеров в МВД.

27 февраля безработный мужчина заявил в правоохранительные органы, что пострадал от разбойного нападения. Пострадавший рассказал, что два неизвестных человека представились сотрудниками полиции и в этом статусе пробрались в его квартиру на Фрунзенской набережной. Внутри злоумышленники достали оружие и под угрозой расправы связали хозяина жилища.

Обездвижив жертву, разбойники отыскали и забрали с собой наличные в размере 50 тысяч рублей и 2 тысяч долларов, а также кольца и часы, общей стоимостью 30 тысяч долларов. Затем они сбежали в неизвестном направлении. Представители МВД возбудили уголовное дело и начали разыскивать подозреваемых вместе с украденным имуществом.