В Иркутске СК раскрыл заказное убийство сотрудницы ювелирной компании

В Иркутске Следственный комитет раскрыл заказное убийство сотрудницы ювелирной компании, которую нашли на реке 20 февраля. Об этом пресс-служба ведомства уведомила в среду.

По информации правоохранителей, 41-летняя торговый представитель прибыла в город с рабочей командировкой и перестала отвечать на звонки родственников. Через два дня женщину обнаружили на замерзших водах Ангары в Ленинском районе. На её теле зафиксировали огнестрельные раны в области живота и груди.

Во время расследования специалисты СК определили, что двое горожан, включая таксиста, согласились исполнить заказ на убийство покойной. Основной целью стало похищение украшений, которые та доставила из Таганрога. Нанятые исполнители застрелили пострадавшую и отняли у неё ювелирные изделия общей стоимостью на 14 миллионов рублей.

Следователи утверждают, что благодаря принятым мерам смогли вычислить заказчика. Они задержали 35-летнего мужчину, который ранее работал курьером одного из ювелирных предприятий. Всем участникам дела уже выдвинули обвинения.