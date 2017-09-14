В Тюмени узбека арестовали за надругательство над двумя подростками

В Тюмени арестовали гражданина Узбекистана по подозрению в надругательстве над двумя девочками-подростками. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии правоохранительных органов, 21 февраля мужчина пожелал удовлетворить свои сексуальные желания. В здании на Камчатской улице он напал на 16-летнюю девушку и силой принудил её к половому акту. Вскоре после этого узбек совратил ещё одну несовершеннолетнюю жертву, а затем сбежал из квартиры.

В ведомстве добавили, что подозреваемого уже поместили под арест. Ему также огласили обвинение. Расследование продолжается. Остается неизвестным, как потенциальный злоумышленник оказался наедине с пострадавшими и почему рядом не было родителей.