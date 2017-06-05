345 кг наркотиков нашли в интернет-магазине, торговавшем в РФ за криптовалюту

Российская полиция нашла 345 килограмм наркотических средств у организаторов интертнет-магазина, продававшего товары за криптовалюту. Об этом 27 февраля уведомила Ирина Волк, представитель МВД.

Правоохранители одновременно задержали 27-х членов преступной организации. По их сведениям, подозреваемые создали собственную систему изготовления и распространения синтетических наркотиков на территории Московской, Новосибирской, Челябинской областей и Хабаровского края. Дилеры перевозили партии на автомобилях с тайными отсеками.

Помимо готовых запрещенных препаратов, полицейские обнаружили порядка 500 килограммов химических веществ, предназначенных для их создания. Всего предполагаемые наркодельцы оборудовали четыре лаборатории, каждая из которых готовила к продаже 20-100 килограмм товара еженедельно. Правоохранительные ведомства уничтожили оборудование. 23-х обвиняемых они поместили под арест, а 4-м оформили подписки о невыезде.