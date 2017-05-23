В Брянске задержали добывающих оружие "черных копателей"

В Брянске сотрудники ФСБ задержали группу "черных копателей", который нелегально добывали из-под земли оружие. Об этом 27 февраля уведомила пресс-служба ведомства.

По словам спецслужбы, подозреваемый и три его компаньона самовольно раскапывали места, где проходили сражения во время Второй мировой войны, чтобы находить стрелковое вооружение. Во время операции специалисты конфисковали 21 боевую единицу. Среди них были пистолеты-пулеметы Судаева, пистолеты "Люгер", револьверы, карабины, винтовки и ружья. Помимо этого у задержанных обнаружили более сотни деталей, четыре дульных насадки, 50-мм снаряды для минометов, ручные гранаты, два килограмма взрывчатки, электродетонаторы и порядка 3000 различных боеприпасов.

В сообщении сказано, что ФСБ накрыли также две скрытые мастерские. В них предполагаемые преступники создавали и улучшали найденное огнестрельное оружие. Правоохранители уже завели уголовное дело за хранение оружия. В настоящий момент эксперты выясняют необходимость заводить дела в связи с найденной взрывчаткой и фактами незаконного изготовления. Расследование продолжается.