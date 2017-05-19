В Нижневартовске пьяный житель Омска пытался доехать домой на угнанной маршрутке

В Нижневартовске нетрезвый работник из Омска пытался доехать к своему дому на угнанной маршрутке. Об этом 27 февраля написала пресс-служба ГУМВД по ХМАО.

По информации правоохранителей, омич работал в городе вахтовым методом и собирался ехать домой на маршрутном такси. Водитель на 15 минут оставил маршрутку без присмотра, забыв ключи в зажигании. Один из пассажиров устал ожидать и решил самостоятельно повести транспортное средство, совершив угон.

Вскоре в местное отделение полиции обратился шофер, обнаруживший пропажу рабочего автомобиля "Газель". Параллельно в участок дозвонился житель Нижневартовска. Он заявил о том, что пассажирский транспорт выехал на встречную полосу дороги, а затем протаранил столб. Выехав на место происшествия, полицейские задержали 38-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, в тот день он отдохнул вместе с товарищами. Теперь подозреваемому предстоит защищаться на суде по уголовному делу об угоне.