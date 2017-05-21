Кемеровчанин проехал около 100 км ради кражи из магазина

В Кемеровской области житель Мариинска, предположительно, преодолел более 100 километров пути ради кражи из магазина. Об этом уведомили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По версии следствия, 27-летний рецидивист решился на преступление. Чтобы уменьшить риск быть пойманным, он выехал из родного города и отправился в удаленный Анджеро-Судженск. Изучая местный торговый центр, мужчина заметил незапертую дверь в служебное помещение. Он прокрался внутрь и своровал 26 тысяч рублей из сумки сотрудницы.

В полицию обратилась 26-летняя продавщица. В тот день она по графику вышла на работу в торговой точке, оставив свои вещи в подсобке. А в конце смены она заметила, что её наличные средства пропали. Реагируя на сигнал, правоохранители оперативно выяснили личность подозреваемого и задержали его. Выяснилось, что он имеет несколько судимостей. Против задержанного завели уголовное дело. Расследование продолжается.