Автомобильные воры придумали новый вариант заработка

Воры придумали новый заработок – воровать двери от иномарок и перепродавать их на Avito.

Изобретательность воров заставляет удивиться. Не редки были случаи краж колес и аккумуляторных батарей, но воровство дверей иномарок стало новой угрозой для автовладельцев.

В нескольких городах России от владельцев автомобилей поступили заявления о краже дверей с их транспорта. Удивительно, что сигнализация не является гарантией защиты от данного рода краж.

В Екатеринбурге кражи дверей происходят с перерывами в одном и том же районе. За несколько месяцев воры украли двери как минимум с четырех иномарок. Причем выбирались автомобили одной марки и максимально схожей расцветки. Полиции пока так и не удалось найти злоумышленников, но правоохранительные органы не считают, что это серийные преступления.

В интернете успели напомнить о том, что такой вариант был показан еще в первом сезоне сериала «Реальные пацаны», а пропавшие двери стоит искать среди участников недавних ДТП. Хотя пользователи Сети не исключают, что таким методом некоторые автовладельцы могут скрывать факт столкновений.