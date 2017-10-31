В Москве неизвестные стащили электрокабель на 2,9 млн рублей

В Москве неизвестные злоумышленники стащили дорогостоящий электрокабель на сумму 2,923 миллионов рублей с участка монтажа подземной электросети. Об этом 23 февраля уведомили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В среду мастер по электросистемам сообщил правоохранителям, что с объекта у 4 дома на улице Липчанксого, где прокладывали линии электропередач, похитили четыре барабана с кабелем, предназначенным для силовых установок.

Компания-подрядчик понесла крупные убытки. По факту кражи в особо крупном размере полицейские возбудили уголовное дело. По мнению заявителя, преступление могло произойти в прошлые выходные, когда рабочих на объекте не было.