Жительница Архенгальска ограбила старушку при помощи молотка

22 февраля 49-летняя жительница Архангельска, предположительно, ограбила и избила старушку при помощи молотка. Об этом уведомили в пресс-службе регионального УМВД.

Согласно предварительной версии, вооруженная преступница через незапертую дверь ворвалась в квартиру на улице Речников, где обитала 82-летняя пенсионерка. Разбойница несколько раз ударила хозяйку жилья инструментом по голове. После этого воспользовалась беспомощным состоянием жертвы и забрала у неё продукты питания, а также домашнее имущество.

Несколькими часами позже сотрудники правоохранительных органов отыскали и задержали подозреваемую, благодаря показаниям свидетелей. У 49-летней неработающей женщины при обыске нашли орудие нападения и украденные предметы. Против неё завели уголовное дело по факту разбоя. За это преступление подозреваемую могут лишить свободы на 10 лет.