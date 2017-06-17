Жительница Анапы согласилась купить младенца за 100 тыс рублей

Жительница Анапы, предположительно, согласилась купить младенца за 100 тысяч рублей. Об этом 23 февраля уведомили в пресс-службе Генеральной прокуратуры по СКФО.

По версии правоохранительных органов, беременная женщина из Кабардино-Балкарии накануне родов приняла решение продать ненужного ей ребенка. Она обратилась за помощью в организации процесса к своей знакомой, проживающей в Анапе. Посредник договорилась о сделке со своей соотечественницей, которая захотела приобрести малыша.

3 ноября три женщины собрались в Нальчике, чтобы обменять оговоренную сумму на мальчика, которому едва исполнилась неделя от роду. Однако соседи роженицы заранее отправили в полицию сигнал о незаконной деятельности матери. В итоге правоохранители задержали участников предполагаемого преступления. В настоящее время ребенок находится под присмотров органов опеки. Против подозреваемых завели уголовное дело, материалы которого направили в городской суд Нальчика.