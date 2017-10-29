Под Киевом пьяный ветеран АТО бросал в соседей гранаты и стрелял в полицейских

В Киевской области пьяный ветеран антитеррористической операции на Донбассе атаковал прохожих гранатами и стрелял в полицейских из автомата. Об этом 20 февраля уведомил начальник региональной Нацполиции Дмитрий Ценов.

По его информации, события произошли в селе Залесье. Нетрезвый 53-летний экс-участник АТО по неизвестной причине открыл огонь из автоматической винтовки по мирному населению. Он запустил две гранаты, из-за которых травмировались два человека. Их пришлось госпитализировать.

Очевидцы вызвали сотрудников правоохранительных органов. Дмитрий Ценов пишет на своём Facebook, что от прибывших полицейских бывший военный отбивался автоматными очередями и бросил ещё одну гранату. В итоге он попытался уехать на патрульном автомобиле, однако подозреваемого удалось задержать.

Представители закона собрали на месте преступления АК-47, 40 гильз, осколки гранат "Ф-1", боеприпасы, заполненные магазины и револьвер. Эти предметы отправили на экспертизу. Против задержанного возбудили уголовные дела по трем статьям, среди которых умышленное убийство и покушение на него. Подробности о жертвах не разглашаются.