В Подмосковье барменша голыми руками убила рецидивиста

17 февраля в Подмосковье барменша на условном сроке голыми руками забила насмерть уголовника-рецидивиста в кафе. Об этом во вторник рассказала Ольга Врадий, представитель регионального СУ СК.

Правоохранители установили, что в одном из заведений общественного питания города Коломна произошел конфликт между работницей и посетителем. Словесная перепалка переросла в рукоприкладство. Девушка около пяти раз ударила противника кулаком по голове, отчего мужчина свалился на пол, приложился о кафель и погиб на месте.

Подозреваемую в причинении тяжких травм со смертельным исходом задержали полицейские. Во время проверки выяснилось, она имеет актуальную судимость за схожее правонарушение, но без гибели человека. В 2016 году её приговорили к 3 годам условно. Выяснилось также, что покойный неоднократно лишался свободы за совершенные кражи. В Следственном комитете уведомили, что сейчас для задержанной определяется мера пресечения.