В Петербурге задержали троих мужчин за ограбление секс-шопа

В Санкт-Петербурге задержали троих подозреваемых в вооруженном ограблении секс-шопа. Об этом во вторник объявили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По информации правоохранителей, 6 февраля двое злоумышленников вошли в заведение для выдачи товаров интернет-магазина для взрослых "Лав зона", которое размещено на Литейном проспекте. Один из грабителей угрожал сотруднику похожим на пистолет предметом. Другой взял ноутбук, смартфон и все средства из кассы в размере 5 тысяч рублей. Интимная продукция их не заинтересовала.

После проведенного в рамках уголовного дела расследования, полицейские вышли на след мужчин от 24-х, 29-ти и 32-х лет. Среди них - мужчина, который работает в ограбленной сети. У подозреваемых обнаружили и изъяли часть имущества, похищенного в результате разбоя. В настоящее время представители закона определяют для них меру пресечения на время следствия.