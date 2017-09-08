В Петербурге двое мужчин с питбультерьером грабили подростков

Двое жителей Санкт-Петербурга грабили подростков, используя питбультерьера. Об этом рассказали 19 февраля в пресс-службе прокуратуры.

В понедельник во время судебного заседания мужчин признали виновными в разбое. По версии правоохранителей, в марте 2017 года обвиняемые вместе с бойцовым псом атаковали группу несовершеннолетних во дворах Невского района. Пострадавшие испугались опасного животного и под давлением отдали злоумышленникам свои телефоны, а также переносную колонку. Через несколько дней подсудимые, находясь в нетрезвом состоянии, совершили аналогичным способом ограбили ещё одного юношу.

После задержания выяснилось, что подозреваемые уже имеют судимости за мошенничество, хранение наркотиков и ограбление. По итогам рассмотрения дела, судья приговорил их к 5 годам лишения свободы. Одного преступника отправили в колонию строго режима, а другого - общего.