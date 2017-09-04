Директор детдома в Челябинске будет уволена из-за изнасилования воспитанников

Директор детского дома в Челябинской области сполна ответит за служебную халатность, которая привела к нескольким случаям сексуального надругательства над воспитанниками. Дело под свое попечительство взяла прокуратура региона.

Полную ответственность касательно ненадлежащего исполнения должностных обязанностей понесет директор интерната под Челябинском. После сообщения опекунов бывших воспитанников учреждения о фактах неоднократного насилия над детьми вопрос был поставлен на уровне областной прокуратуры. Контролирующее ведомство пообещало предпринять все возможное для привлечения виновных к ответственности.

Стоит напомнить, ранее сегодня в СМИ появилась информация об инцидентах изнасилования детей из интерната в Челябинской области. О насилии сообщили сами воспитанники своим опекунам. Они также рассказали о массовых нарушениях своих прав, а также о неком гражданине, который может быть напрямую причастен к надругательствам.

На данный момент подозреваемый мужчина задержан, а против директора детдома проводится дальнейшая проверка.