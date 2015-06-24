В Казани мужчина убил рассказавшую совращении падчерицу

17 февраля житель Казани убил падчерицу, которая накануне рассказала о факте совращения. Так уведомляет пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Сотрудники правоохранительного ведомства расследуют смерть 16-летнего подростка. Тело несовершеннолетней девушки обнаружили в её доме, расположенном на Петербургской улице. Причиной смерти стали колото-резаные повреждения в области грудной клетки. Эксперты предполагают убийство.

Представители Следственного комитета выяснили, что покойная жила с матерью, младшим братом и отчимом. Незадолго до гибели пострадавшая поведала матери, что её супруг занялся с ней сексом. Сразу после этого женщина приказала мужчине уйти из семьи.

По версии следователей, спустя несколько часов мама повела младшего мальчика в спортивную секцию. В этот момент отчим остался наедине со своей жертвой и зарезал её. Об этом он сразу же сообщил своей жене по телефону. Затем убийца направился к гаражам на улице Хади Такташа, где его обнаружили мертвым с похожими смертельными травмами. Вероятно, он нанес их себе самостоятельно. Расследование ситуации продолжается. По факту смерти девочки возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве.