Житель Сочи решил "заказать" семью из-за наследства

В Краснодарском крае полиция задержала жителя Сочи, который решил "заказать" убийство собственной семьи из-за наследства. Об этом 19 февраля уведомила представитель российского МВД Ирина Волк.

Правоохранители получили сигнал о том, что 22-летний горожанин пытался отыскать наёмного убийцу для ликвидации своих близких родственников. Оказалось, что мужчина решил чужими руками устранить мать, отца и малолетнюю сестру, чтобы унаследовать их имущество.

Сотрудники установили наблюдение за подозреваемым и начали отслеживать его контакты с потенциальными исполнителями расправы. Предполагаемого организатора убийства удалось задержать в процессе передачи части денежного гонорара. Его передали под юрисдикцию регионального управления Следственного комитета. Сотрудники ведомства завели против заказчика уголовное дело и в настоящее время готовят материалы для судебного процесса.