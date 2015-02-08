В Челябинске воспитанники детдома заявили об изнасилованиях

В Челябинске воспитанники детского дома заявили об изнасилованиях в стенах учреждения. Такую информацию сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Дети, попавшие в приёмные семьи, рассказали новым опекунам о сексуальном насилии, которое происходило при попустительстве сотрудников детдома. По словам пострадавших, руководство регулярно отдавали детей, младше 14 лет, в полное распоряжение взрослых мужчин. Очень часто в растлении участвовал кто-то, известный им под именем "Дядя Сережа". Этот человек увозил несовершеннолетних "на рыбалку".

Сотрудники следственного комитета после получения сигнала оперативно проверили ситуацию и задержали по подозрению в педофилии 51-летнего жителя Челябинска. Его арестовали на время расследования. Следователи уже предъявили обвинение. Кроме того, правоохранители завели уголовное дело за халатность против работников воспитательного заведения.